Van Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 6 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşebilir. Buzlanma riski artacak. Rüzgar güneybatıdan esecek. Yüksek nem oranı, soğuk hissettirebilir. Van'daki hava durumu, bugün soğuk ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde, Van'da benzer soğuk ve yağışlı koşullar devam edecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Yağmurlu hava koşulları sürecek. 22 Şubat Pazar günü sıcaklık 7 dereceye yükselebilir. Hava koşulları daha yağmurlu hale gelecek. Sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişecek. Yağışlı hava koşulları devam edecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Uygun giyinmek önemlidir. Islanmaktan kaçınmak gereklidir. Buzlanma riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Yağışlı günlerde araç kullanırken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yola çıkmadan gerekli önlemleri almak önemlidir. Güvenliğiniz için bu önerilere uymanız iyi olacaktır.