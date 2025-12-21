HABER

Van Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu bir atmosferde geçecektir. Sıcaklıklar -1 ila -6 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise -5 ile -10 derece dolaylarında olacaktır. Yüksek nem oranı %66 ile %90 arasında değişecek. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, rahat etmek için kalın giyinmeli ve dışarıda fazla kalmamaya özen göstermelidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecektir.

Taner Şahin

Van'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacaktır. Güneşin gökyüzünde bulutlarla kaplanması bekleniyor. Hava sıcaklıkları -1 ile -6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -5 ile -10 derece arasında olacak. Bu durum, soğuk hava koşullarının daha da belirginleşeceğini göstermektedir. Nem oranı %66 ile %90 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgar hızı 4 ile 6 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 07:19, gün batımı ise 16:49 olarak hesaplanmıştır.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşulları, Van'da yaşayanlar için bazı zorluklar oluşturabilir. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem, dışarıda vakit geçirenler için rahatsızlık verebilir. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin uygun giyinmeleri önemlidir. Sıcak tutan kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Uzun süre dışarıda kalmamaya özen gösterilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması ayrıca önemlidir. Buzlanma ve kayma riskine karşı tedbirli davranılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklıkların -2 ile -7 derece arasında olması bekleniyor. 23 Aralık Salı günü de sıcaklıklar -2 ile -7 derece olarak bekleniyor. Soğuk hava koşulları devam edecektir. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin gerekli önlemleri alması önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, Van'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacaktır. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem oranı ile kendini gösterecektir. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle, Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

hava durumu Van
