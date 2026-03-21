Van Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Van hava durumu nasıl?

21 Mart 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 5 derece civarında. Akşam sıcaklığı ise 2 derecelere düşecek. Rüzgar, güneyden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %66 seviyelerinde gerçekleşecek. Bu nedenle, Van'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Mart Pazar günü, gündüz sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar, güneyden saatte 13 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı yine %66 seviyelerinde kalacak.

23 Mart Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 6 derece olarak öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın güneyden saatte 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %66 seviyesinde olacak.

24 Mart Salı günü, gündüz sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Rüzgar yine güneyden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %67 seviyelerine ulaşacak. Böylece, önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve güneşli kalacak.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken, rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık ya da mont giyilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle, cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanımı faydalıdır. Sürücüler için, sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi düşük olabilir. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Sabah saatlerinde, güneşin doğuşuyla birlikte sıcaklıklar yükselebilir. Gün ilerledikçe daha rahat bir hava beklenmektedir.