Van Hava Durumu! 21 Nisan Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Nisan 2026 Salı. Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarında. Gece ise sıcaklık 1 dereceye düşecek. Bu da Van'daki hava durumunun soğuk ve yağışlı olacağını gösteriyor.

22 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklıkları gündüz 10 derece, gece ise 4 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları da soğuk ve yağışlı geçecek. Bu durum, Van'da hava durumunun ani değişiklikler gösterebileceğini işaret ediyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmeli. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan ve üşümekten korunmanızı sağlar. Araç kullanırken dikkat etmek gerekir. Yol koşulları kaygan olabilir. Bu nedenle, dikkatli sürmek önemlidir. Evde kalanlar pencere ve kapıları kontrol etmelidir. Sızdırmazlık önemlidir, soğuk hava girmemelidir.

Sonuç olarak, Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Bu koşullara uygun giyim ve tedbirlerle hazırlıklı olmalısınız.