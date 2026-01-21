Van Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava koşulları çok soğuk ve karlı. Hava sıcaklığı -15 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -15.7 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %74 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 9.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19'da. Gün batımı ise 17:15 olarak hesaplandı.

Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin sıcak tutacak kıyafetler giymeleri önemlidir. Baş, boyun ve ellerin korunması gerekiyor. Buzlanma ve kayma riskine karşı dikkatli olunmalı. Yolda yürürken ya da araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı -14 ile -4 derece arasında olacak. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık -13 ile -3 derece arasında seyredecek. Genel olarak hava koşullarının soğuk ve karlı kalması öngörülüyor.

Van'da hava durumu genellikle soğuk ve karlı. Bu nedenle, kış aylarında hazırlıklı olmak oldukça önemlidir. Sıcak tutacak giysiler, kar lastikleri ve acil durum kitleri yararlı olacaktır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlar.