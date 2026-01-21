HABER

Van Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu 21 Ocak 2026 tarihinde oldukça soğuk ve karlı seyredecek. Hava sıcaklığının -15 ile -5 derece arasında değişmesi planlanıyor. Hissedilen sıcaklık -15.7 derece düzeyinde olacak. Van'da yaşayanlar, baş, boyun ve ellerini korumalı, kayma ve buzlanma riski nedeniyle dikkatli olmalıdır. İlerleyen günlerde soğuk hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Kışlık giysilerle hazırlıklı olmak önemli bir önlem.

Doğukan Akbayır

Van'da, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava koşulları çok soğuk ve karlı. Hava sıcaklığı -15 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -15.7 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %74 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 9.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19'da. Gün batımı ise 17:15 olarak hesaplandı.

Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin sıcak tutacak kıyafetler giymeleri önemlidir. Baş, boyun ve ellerin korunması gerekiyor. Buzlanma ve kayma riskine karşı dikkatli olunmalı. Yolda yürürken ya da araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı -14 ile -4 derece arasında olacak. 23 Ocak Cuma günü sıcaklık -13 ile -3 derece arasında seyredecek. Genel olarak hava koşullarının soğuk ve karlı kalması öngörülüyor.

Van'da hava durumu genellikle soğuk ve karlı. Bu nedenle, kış aylarında hazırlıklı olmak oldukça önemlidir. Sıcak tutacak giysiler, kar lastikleri ve acil durum kitleri yararlı olacaktır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlar.

