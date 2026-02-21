HABER

Van Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Van hava durumu nasıl?

21 Şubat 2026 tarihinde Van'da soğuk ve bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 1 - 2 derece arasında seyredecekken, akşam saatlerinde sıfırın altına düşecek. Gece sıcaklıkları -5 ile -10 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan orta şiddetle esecek. Bu hava koşullarında don ve buzlanma riski artacağından, dışarı çıkarken kalın giyinmek ve dikkatli olmak gerekiyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 21 Şubat 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 - 2 derece arasında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Gece sıcaklıkları -5 ile -10 derece arasında değişecek. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle akşam ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 22 Şubat Pazar günü sıcaklık gündüz 2 - 3 derece olacak. Gece ise sıcaklık -2 ile -3 derece arasında tahmin ediliyor. 23 Şubat Pazartesi günü gündüz sıcaklık 6 - 7 derece olacak. Akşam saatlerinde gece sıcaklıkları -1 ile -2 derece arasında değişecek. 24 Şubat Salı günü gündüz sıcaklık 6 - 7 derece olacak. Gece ise sıcaklık -1 ile -2 derece civarında olacak. Genel olarak hava koşulları soğuk ve bulutlu kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında, özellikle akşam ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski artacak. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Kat kat giyinmek ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli gitmek de önemli. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalı. Evdeki su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

