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Van Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 30 derece, akşam ise 27 derece olacak. Gece sıcaklık 21 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 30 ile 31 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri için güneşten korunmak, gölgede vakit geçirmek ve bol su tüketmek önem taşıyor. Bu önlemler, konforlu bir deneyim sunacak.

Van Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı, Van'da hava durumu sıcak ve parçalı bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 27 dereceye düşecek. Gece sıcaklık 21 derece olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %68 civarında bekleniyor. Van'da hava durumu sıcak ve nemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Perşembe günü 31 dereceye ulaşması öngörülüyor. Cuma günü ise sıcaklık 29 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %52 civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve nemli.

Bu koşullarda açık hava etkinlikleri planlayanların bazı önlemler alması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçenek olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek. Açık alanlarda rüzgarın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu önlemler, Van'da hava koşullarında daha konforlu bir deneyim sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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