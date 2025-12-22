Van Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu, kış mevsiminin özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Van'daki hava durumu soğuk ve karlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Aralık Salı günü sıcaklıklar 3 ile 1 derece arasında olacak. Açık bir hava öngörülüyor. 24 Aralık Çarşamba günü de sıcaklıklar 3 ile 1 derece arasında kalacak. Açık bir hava hakim olacak. 25 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 2 ile 0 derece arasında olacak. Bu gün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olmalıdır. Yolculuk yaparken yolda buzlanma ve kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Gerekli acil durum kitlerinin bulundurulması da faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, uygun kış kıyafetleri giymelidir. Hipotermi riskine karşı önlem almak önemlidir.

Van'da 22 Aralık Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karlı olacaktır. Bu koşullarda sürücüler ve yayalar gerekli önlemleri almalıdır. Olası olumsuzlukların önüne geçmek büyük önem taşır.