Van Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Haziran 2026, Van'da hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24 - 26 derece arasında seyredecek. Geceleri ise sıcaklık 12 - 16 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı ortalama 13 km/saat olacak. Nem oranı %49 civarında olacak. Bu sıcak hava, Van'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü, 23 Haziran, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 24 - 26 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 24 Haziran, sıcaklık 26 - 28 dereceye yükselecek. Daha sıcak bir gün yaşanacak. Perşembe günü, 25 Haziran, hava sıcaklığı 26 - 28 derecede kalacak. Hava yine genellikle güneşli olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak faydalıdır. Serin ortamlarda bulunmak da sağlığınız için yararlıdır. Bu önlemler, Van'daki sıcak hava koşullarına karşı korunmanıza yardımcı olacaktır.