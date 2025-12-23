HABER

Van Hava Durumu! 23 Aralık Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu, -7 ile -0.6 derece arasında değişen sıcaklıklarla oldukça soğuk ve bulutlu geçecek. Hissedilen sıcaklık ise -12.5 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysilerle dışarı çıkmak önem kazanacak. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmak gerekli. Isınma sistemlerini kontrol etmek de ihmal edilmemeli.

Devrim Karadağ

23 Aralık 2025 Salı günü, Van'da hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklıkları -7 ile -0.6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -12.5 derece civarında olacak. Nem oranı %75. Rüzgar hızı ise saatte 12.5 kilometre tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati 16:50 olarak hesaplanmış.

Bugün, sabah ve akşam saatlerinde hava durumu çok soğuk olacak. Gün ortasında sıcaklık biraz yükselebilir. Sıcaklık -0.6 dereceye ulaşacaktır. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelisiniz. Sıcak tutacak aksesuarlar kullanmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu kalacak. 24 Aralık Çarşamba günü, sıcaklıklar -3.7 ile 4.1 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -6.9 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü, sıcaklıklar -2.4 ile 4.2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -5.4 derece civarında bulunacak. 26 Aralık Cuma günü, sıcaklıklar -5.4 ile 4.1 derece arasında değişiklik gösterecek. Hissedilen sıcaklık -10.4 derece civarında olacaktır.

Bu dönemde, Van'da hava sıcaklıkları genelde sıfırın altında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar ise daha düşük olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Eldiven, atkı ve bere gibi sıcak tutacak aksesuarları da unutmamalısınız. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalısınız. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riskine karşı tedbirli olun. Evde, ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmasını önlemek için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşımaktadır. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz için önemlidir.

