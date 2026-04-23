Van Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, Van'da hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 derece civarında olacak. Sabah hava sıcaklığı 10 derece etrafında seyredecek. Hava az bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. Hava az bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 9 derece civarına düşecek. Gece de hava az bulutlu olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan 17 kilometre/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar batıdan 27 kilometre/saat hızla esecek. Akşam saatlerinde güneybatıdan 17 kilometre/saat hızla esmeye devam edecek. Gece saatlerinde rüzgar güneyden 16 kilometre/saat hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %57 olacak. Gündüz saatlerinde nem %41 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %52 olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise nem %63 olacak. Basınç sabah saatlerinde 816 hPa, gündüzde 818 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 814 hPa ve gece saatlerinde de 814 hPa seviyesine gerileyecek.

Van'da hava durumu önümüzdeki günlerde de genel olarak benzer şekilde devam edecek. 24 Nisan Cuma günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hava güneşli kalacak. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 15 derece olacak. Hava yine güneşli olacak. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 13 derece civarında olacak. Hava güneşli ve keyifli olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarların hızlanabileceğini unutmayın. Hafif bir ceket veya rüzgarlık almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisi artacaktır. Güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları biraz daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek kolaylık sağlar. Bu şekilde, Van'da 23 Nisan 2026 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava koşullarını en iyi şekilde değerlendirmiş olursunuz.