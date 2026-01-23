HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu, 23 Ocak 2026 Cuma günü için soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklık -3 ile -4 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklığın -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %28 ve rüzgar saatte 6 kilometre hızla esecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması, sıcaklık düşüşüne karşı uygun giyinmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek.

Van Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Van'da hava oldukça soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklığın -3 ile -4 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -10 derece civarında olacak. Nem oranı %28, rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 kilometre. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 17:20 olarak hesaplandı.

Van'daki hava durumu, soğuk ve bulutlu koşullarıyla dikkat çekiyor. Bu koşullarda açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Soğuk havaya uygun giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle, rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Van'da benzer hava koşulları bekleniyor. Özellikle 24 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığının -1 ile -2 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın -9 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu durum, soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmayı gerekli kılıyor.

Soğuk hava koşullarında hassas grupların dikkatli olması gerekmekte. Yaşlılar ve çocuklar bu nedenle daha fazla özen göstermelidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalılar. Uygun giysilerle hazırlanmaları ve kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, mümkün olan zararlı buzlanmalara karşı da dikkat edilmelidir.

Van'da 23 Ocak 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuk ve bulutlu. Hava durumunu yakından takip etmek, gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölümPencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm
Trump duyurdu: "Filomuz gidiyor, ne olacağını göreceğiz"Trump duyurdu: "Filomuz gidiyor, ne olacağını göreceğiz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.