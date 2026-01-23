Van Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, Van'da hava oldukça soğuk ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklığın -3 ile -4 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -10 derece civarında olacak. Nem oranı %28, rüzgar hızı saatte yaklaşık 6 kilometre. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati ise 17:20 olarak hesaplandı.

Van'daki hava durumu, soğuk ve bulutlu koşullarıyla dikkat çekiyor. Bu koşullarda açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Soğuk havaya uygun giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle, rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde Van'da benzer hava koşulları bekleniyor. Özellikle 24 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığının -1 ile -2 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığın -9 derece civarında olacağı öngörülüyor. Bu durum, soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmayı gerekli kılıyor.

Soğuk hava koşullarında hassas grupların dikkatli olması gerekmekte. Yaşlılar ve çocuklar bu nedenle daha fazla özen göstermelidir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalılar. Uygun giysilerle hazırlanmaları ve kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Ayrıca, mümkün olan zararlı buzlanmalara karşı da dikkat edilmelidir.

Van'da 23 Ocak 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları soğuk ve bulutlu. Hava durumunu yakından takip etmek, gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemlidir.