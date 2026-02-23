Van Hava Durumu! 23 Şubat Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün 23 Şubat 2026 Pazartesi. Van'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarına ulaşacak. Akşam ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %39 ile %71 arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olacaktır.

24 Şubat Salı günü, Van'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 derece civarına çıkacak. Akşam ise 0 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgarlar hafif kalacak. Nem oranı %37 ile %66 arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır.

25 Şubat Çarşamba günü, hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 18 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 1 derece civarına düşecek. Rüzgarlar orta şiddetli olacak. Nem oranı %36 ile %72 arasında değişecek. Kat kat giyinmek pratik bir tercih olabilir.

26 Şubat Perşembe günü, Van'da hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 5 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -1 derece civarına düşecek. Rüzgarlar orta şiddetli olacak. Nem oranı %36 ile %87 arasında değişecek. Dışarı çıkarken sıcak tutacak giysiler tercih etmek önemli olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak gündüz ve gece sıcaklıkları arasında önemli farklar gözlemlenecek. Dışarı çıkarken hava durumunu dikkate almak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek ve gerektiğinde kat kat giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.