Van Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?

23 Temmuz 2026 Perşembe, Van'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 18 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %38 civarında. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında olacak. Bu, Van'daki hava durumunu güneşli ve ılıman kılıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü, 24 Temmuz 2026, hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 19 ile 30 derece arasında olacak. Cumartesi günü, 25 Temmuz 2026, hava yine açık ve güneşli. Sıcaklık 18 ile 31 derece arasında olacak. Pazar günü, 26 Temmuz 2026, hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 29 derece arasında değişecek. Pazartesi günü, 27 Temmuz 2026, hava açık ve güneşli. Sıcaklık 18 ile 31 derece arasında olacak. Salı günü, 28 Temmuz 2026, hava açık ve güneşli. Sıcaklık 17 ile 30 derece arasında olacak. Çarşamba günü, 29 Temmuz 2026, hava çoğunlukla açık olacak. Sıcaklıklar 22 ile 31 derece arasında değişecek. Bu, hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınları yoğun saatlerde, özellikle öğle vakitlerinde dikkat edin. Güneş koruyucu kullanmayı, bol su içmeyi unutmayın. Rüzgar hafif olacağından hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Böylece, Van'daki hava durumu ve gelecek günlerdeki tahminlerle en iyi deneyimi yaşayabilirsiniz.