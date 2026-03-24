Van Hava Durumu! 24 Mart Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 3 ile 6 derece arasında değişecekken, rüzgar güney ve güneybatıdan saatte 40 ile 80 kilometre hızla esecek. Bu durum ulaşımda aksamalara sebep olabilir. Aynı zamanda çatı uçması ve ağaç devrilme riski mevcut. Yüksek yamaçlardaki kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi de var. Van'da olumsuz hava koşullarına karşı önlem almak şart.

Seray Yalçın

Bugün, 24 Mart 2026 Salı. Van'da hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 3 ile 6 derece arasında değişecek. Bu, Van'daki hava durumunun soğuk ve yağışlı olduğunu gösteriyor. Rüzgar, güney ve güneybatıdan esiyor. Saate 40 ile 80 kilometre arasında kuvvetli esecek. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Aynı zamanda çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine yol açabilir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski de mevcut. Bugünkü hava durumu, soğuk ve yağışlı koşullarla birlikte kuvvetli rüzgar ve çığ riski içeriyor.

Önümüzdeki günlerde, 25 Mart Çarşamba. Hava daha sakin olacak. Yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında değişecek. 26 Mart Perşembe günü ise orta şiddetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında olacak. Bu, Van'daki hava durumunun değişkenlik göstereceğini ortaya koyuyor.

Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle, Van'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava, ulaşımda sorunlara yol açabilir. Ayrıca diğer olumsuzluklar da meydana gelebilir. Van'da hava durumu göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor.

