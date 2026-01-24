HABER

Van Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları -1 ile -3 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise -5 ile -8 derece olarak tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı, soğuk havayı daha zor hissettirebilir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve sağlık önlemleri almak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Van Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Van'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve bulutlu hava bekleniyor. Hava sıcaklığı -1 ile -3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -5 ile -8 derece olacak. Nem oranı %85 civarında hesaplanıyor. Rüzgar hızı 2.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:17. Gün batımı ise 17:19'da gerçekleşecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşulları, zorluklar yaratabilir. Özellikle düşük sıcaklıklar donma riskini artırabilir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması, soğuk havayı daha fazla hissetmemize neden olabilir. Yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri artabilir. Kapalı alanlarda kalmak en iyisidir. Dışarı çıkarken dikkatli olmak gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu aynı şekilde devam edecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklığı -6.6 ile -19 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -21.9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %79, rüzgar hızı 15.1 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:16'dır. Gün batımı saati ise 17:20 olarak hesaplanmıştır.

Soğuk hava koşulları açık hava etkinlikleri için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek önemlidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Dengeli beslenmek de gereklidir.

Van'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava koşulları soğuk ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Sağlık önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

