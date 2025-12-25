HABER

Van Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Van hava durumu nasıl?

25 Aralık 2025 tarihinde Van'da hava durumu oldukça soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklık -5 ile -3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -10 derecenin altına inebilir. Yüksek nem oranı, havanın soğuk hissedilmesine neden olur. 26 Aralık'ta hava biraz ılımanlaşacak ancak düşük sıcaklıklar devam edecek. Dışarıda kalın giyinmek ve uygun önlemler almak, özellikle yaşlılar ve çocuklar için son derece önemlidir.

Devrim Karadağ

25 Aralık 2025 Perşembe günü Van’da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar -5 ile -3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise -10 ile -13 derece düzeyinde ölçülecek. Nem oranı %78 ile %90 arasında gerçekleşecek. Rüzgar hızı ise 4.5 ile 11.6 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 07:22’dir. Gün batımı saati 16:51 olarak bekleniyor.

Bu soğuk hava koşulları, Van'da yaşayanlar için zorluklar yaratabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Sıcaklık -10 derecenin altına inebilir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Nem oranının yüksek olması, havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Bu durum yaşlılar ve çocuklar için risk taşımaktadır. Dışarıda geçirilen süreyi sınırlamak faydalı olacaktır.

26 Aralık Cuma günü hava koşullarının biraz daha ılımanlaşması bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı ihtimali de bulunmaktadır. Ancak, gece sıcaklıkları -4 derecede olacak. Hissedilen sıcaklıklar -4 ile -6 derece arasında değişebilir. Bu nedenle, 26 Aralık’ta da soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir.

27 Aralık Cumartesi günü hava koşullarının daha iyi olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında gerçekleşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklıkları -3 ile -4 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar ise -4 ile -6 derece arasında olacaktır. Sıcaklıkların düşük olacağını unutmamak faydalı olacaktır.

28 Aralık Pazar günü hava koşullarının daha da iyileşmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 4 derece arasında değişecek. Hava bulutlu olacak. Gece sıcaklıkları -1 ile -2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıklar -2 ile -8 derece arasında gerçekleşecek. Uygun giyim önlemleri almak önemlidir.

Özetle, Van’da 25 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının ılımanlaşması mümkündür. Ancak sıcaklıklar düşük olacaktır. Dışarı çıkarken doğru giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, hava daha soğuk hissedilebilir. Bu durum yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmek sağlıklı olacaktır.

