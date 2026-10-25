Van Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Ekim 2026 tarihinde Van’da ilginç bir hava durumu var. Soğuk hava bu sabah erken saatlerde başladı. Gün boyunca bu hava, ılıman bir havaya dönüşecek. Van hava durumu sabah saatlerinde 10 dereceydi. Öğleden sonra sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yüksek dağların eteklerinde yer alan bu güzel şehirde güneş parlayacak. Böylece hava daha keyifli hale gelecek. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışlar yaşanabilir. Bu sebeple bazı hazırlıklar yapmak akıllıca olacaktır.

Dışarı çıkmayı planlayanlar, hafif bir mont ya da yağmurluk almayı düşünebilir. Akşam saatlerinde beklenen hafif yağış, serin havayla etkisini artırabilir. Bu yüzden kat kat giyinmek faydalı olacak. Gün boyunca sıcaklıklarda değişiklik yaşanıyor. Buna karşı önlem almak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Pazartesi günü sıcaklıkların bir miktar artacağı tahmin ediliyor. 22 ile 25 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Düşük basınç nedeniyle bazı bölgelerde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Salı günü tekrar sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Bu gün, yer yer bulutlu bir hava hakim olacak.

Van’ın iklimsel özellikleri gereği sonbahar dönemlerinde hava değişimlerine dikkat etmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olacak. Kıyafet seçiminde katmanlı giyinmek pratik bir çözüm sunabilir. Gün içinde güneş açarsa UV koruma faktörlü güneş kremleri kullanmak mantıklı bir adım olacaktır.

Van’daki hava durumu kararsız ama keyifli bir gün sağlayacak. Soğuk hava hemen etkisini hissettirecek. Öğleden sonraki sıcaklık artışı ise güneşin tadını çıkarmanıza yardımcı olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalanacak. Güncel hava tahminlerini takip etmek ve hazırlıklı olmak, daha konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.