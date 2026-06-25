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Van Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 25-26 dereceye ulaşırken, rüzgar hızı ise 4-5 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %36 civarındadır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem. Güneşin etkili olduğu saatlerde korunmak, bol su tüketmek ve uygun kıyafetler giymek sağlığınızı koruyacaktır.

Van Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Haziran 2026 Perşembe, Van'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 25 - 26 derece aralığında seyredecek. Rüzgar hızı 4 - 5 km/saat arasında olacak. Nem oranı ise %36 civarında ölçülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 24 - 25 derece olacak. Hava, güneşli kalmaya devam edecek. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklık yine 24 - 25 derece arasında olacak. Hava koşulları, yine güneşli olacak. 28 Haziran Pazar günü de sıcaklık 24 - 25 derece arasında seyredecek. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında açık hava etkinlikleri için tercih edilecek bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde korunmak önemli. Özellikle öğle vakitlerinde, şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sıcak havalarda sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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