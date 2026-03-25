Van Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu, 25 Mart 2026 itibarıyla soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında değişirken, gece -4 ile -7 derece arasına düşecek. 26 Mart'ta sıcaklıkların 13 dereceye çıkması bekleniyor. Bu süreçte nem oranı %65 seviyelerinin üzerinde, rüzgar hızı ise değişkenlik gösterecek. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde uygun giysilerle hazırlıklı olmak önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 25 Mart 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 ile 6 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise -4 ile -7 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı ortalama 13 km/saat civarında. Nem oranı %65 seviyelerinde olacak. Bu koşullar altında, hava soğuk ve bulutlu kalmaya devam edecek.

26 Mart Perşembe günü ise hava sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 13 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı gündüz 10 km/saat, gece ise 2 km/saat olacak. Nem oranı gündüz %65, gece %94'e kadar çıkacak.

27 Mart Cuma günü, hava bulutlu kalacak. Gündüz sıcaklıkları 6 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık -1 derece civarına düşecek. 28 Mart Cumartesi günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 5 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları -1 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, Van'da gündüz sıcaklıkları 5 ile 13 derece arasında değişiyor. Geceleri ise -7 ile 6 derece arasında seyir edecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kalın giyinmek önemli. Sıcak tutacak önlemler almak da gereklidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak faydalı olacaktır. Van’da hava koşullarına göre hazırlıklı olmak gerekir.

