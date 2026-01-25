HABER

Van Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Van hava durumu nasıl?

25 Ocak 2026 Pazar günü Van'da hava durumu, soğuk ve bulutlu olarak tanımlanıyor. Sıcaklıklar -2 ile -6 derece arasında değişecek, hissedilen sıcaklık ise -21.9 derece olacak. Nem oranı %79, rüzgar hızı 15.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin uygun giyinmeleri, soğuk hava şartlarına karşı korunmaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Van Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Van hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Van'da 25 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları -2 ile -6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -21.9 derece civarında olacak. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 15.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16. Gün batımı saati ise 17:20 olarak hesaplanmıştır.

Bu hava koşulları, Van'da yaşayanlar için zorluklar yaratabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarıda vakit geçirecekler için olumsuz etkiler söz konusu. Van'da yaşayanların uygun giyinmeleri önemlidir. Ziyaretçilerin de gerekli önlemleri almaları gerekir.

Önümüzdeki günlerde benzer soğuk ve bulutlu hava şartları devam edecek. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile -10 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü ise sıcaklıklar 1 ile -7 derece arasında değişecek. Hava koşullarının daha da soğuması ve bulutluluğun artması bekleniyor.

Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin kalın ve kat kat giymeleri önerilir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken baş, el ve ayaklar korunmalıdır. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Mümkünse dışarıda fazla vakit geçirmemek sağlığı korumak açısından faydalıdır.

