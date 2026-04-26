Van Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Van hava durumu nasıl?

26 Nisan 2026 Pazar günü Van'da hava durumu genellikle sıcak olacak. Bulutlu, yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Yağmurlu hava koşulları görülecek. Akşam sıcaklık 11 dereceye düşecek. Hafif yağışlar devam edecek. Gece hava açık. Sıcaklık 8 derece civarına inecek.

Rüzgar sabah güneybatıdan esecek. Hız 13 kilometre olacak. Öğle saatlerinde batıdan 18 kilometre hızla esecek. Akşam batıdan 10 kilometre hızla rüzgar esecek. Gece ise güneyden saatte 10 kilometre hızla esmeye devam edecek. Nem oranı sabah %62, öğle %44 olacak. Akşam %71, gece %78’ye yükselecek.

Van'daki hava kalitesi 65 olarak orta seviyede ölçülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 27 Nisan Pazartesi sıcaklık 13-14 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 28 Nisan Salı sıcaklık yine 13-14 derece civarında olacak. Hafif yağışlar devam edecek. 29 Nisan Çarşamba da sıcaklık 13-14 derece arasında kalacak. Hafif yağış sürecek. 30 Nisan Perşembe sıcaklık 13-15 derece arasında olacak. Hafif yağış bekleniyor.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde şemsiye kullanırken dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket etmek önemlidir. Hava kalitesinin orta seviyede olduğunu unutmamalıyız. Hassas bünyelerin açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilir.