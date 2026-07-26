Van Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 26 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 14 - 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %24 - %35 arasında yer alacak ve yağış beklenmiyor. Rüzgar, saatte 3 - 5 km hıza ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek gibi görünüyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 29 - 30 derece dolaylarında olacak. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselebilir. Nem oranı %24 - %37 arasında değişiklik gösterecek. Yağış beklenmemekte. Rüzgar hızı 2 - 5 km/saat dolayında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarıda geçirilen zaman diliminde güneş ışınlarından korunmak büyük önem taşır.

Sonuç olarak, dışarıda zaman geçirecekler için güneş ışınlarından korunmak zorunludur. Şapka kullanmak ve güneş kremi sürmek bu konuda yardımcı olur. Ayrıca, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek gereklidir. Güneşin olumsuz etkilerini azaltmak için bu önlemler önemlidir.