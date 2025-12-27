HABER

Van Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Sıcaklık -2 ile -3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -6 ile -7 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak ölçülmekte. 28 ve 29 Aralık günlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkacakların kalın giysiler tercih etmesi ve gerekli tedbirleri alması son derece önemlidir. Soğuk hava koşullarında dikkatli olunmalıdır.

Taner Şahin

Van'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve kapalı. Gün boyunca hava sıcaklıkları -2 ile -3 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık ise -6 ile -7 derece civarında olacak. Nem oranı %73 seviyelerinde kalıyor. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak ölçülmekte. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı ise 16:52 olarak belirlenmiştir.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Vücut ısısını korumak için bu çok faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen montlar ve atkılar kullanılmalı. Dışarıda vakit geçirenler, ellerini ve yüzlerini korumalı. Donma riskini en aza indirmek gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve kapalı kalacak. 28 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları -1 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise -6 ile -7 derece civarında olacak. 29 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklıkları -4 ile -5 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar -10 ile -11 derece arasında olacak. Daha da soğuk hava koşulları bekleniyor. Ayrıca karla karışık yağmurlu günlerin yaşanması muhtemel.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında araç kullananlar dikkat etmeli. Yola çıkmadan önce lastik durumunu kontrol etmek önemli. Gerekli önlemleri almak da önemlidir. Yolculuk sırasında dikkatli ve yavaş gitmek gereklidir. Bu sayede olası kazaların önüne geçilir. Evde kalanlar da ısınma sistemlerini kontrol etmeli. Gerekli tedbirlerin alınması soğuk havanın etkilerini azaltacaktır.

Van'da 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önemlidir. Gerekli önlemleri zamanında almak büyük bir fayda sağlayacaktır.

