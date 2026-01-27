HABER

Van Hava Durumu! 27 Ocak Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 27 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece iken, akşam -1 dereceye düşmesi öngörülüyor. Güneydoğudan esen rüzgar, saatte 8 kilometre hızla hareket edecek. Yüksek nem oranı ciltte kuruluğa sebep olabileceğinden, dışarı çıkarken kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen montlar tercih edilmelidir. Nemlendirici kullanmak da önerilmektedir.

Doğukan Akbayır

Van'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın -1 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğudan esiyor, saatte 8 kilometre hızla hareket edecek. Nem oranı ise %71 seviyelerinde gerçekleşecek.

Van'daki hava durumu, soğuk bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen montlar da tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması cildinizi etkileyebilir. Bu nedenle nemlendirici kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde Van'da benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 derece civarında olacak. 29 Ocak Perşembe günü ise -1 derece civarında sıcaklık ölçülecek. Hava koşulları soğuk ve bulutlu kalacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanız açısından önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici ürünler kullanmanız önerilir.

Van'da 27 Ocak 2026 Salı günü ve takip eden günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. Bu koşullarda doğru giyinmek ve önlemler almak sağlığınızı korumanız açısından önem arz ediyor.

