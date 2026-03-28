Van Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Mart 2026 Cumartesi, Van'da hava soğuk ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında. Nem oranı %65 seviyelerinde kalacak. Van'da bugün hava durumu bu şekilde.

29 Mart Pazar günü hava sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye inecek. Rüzgar sabah 14 km/saat, öğleden sonra 25 km/saat hıza ulaşacak. Sabah nem oranı %92, öğleden sonra %85 olacak. Van'da bu gün hava sıcak ve hafif yağmurlu.

30 Mart Pazartesi günü, hava yer yer sağanaklı olacak. Gündüz sıcaklık 9 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 12 km/saat, öğleden sonra 25 km/saat hıza ulaşacak. Sabah nem oranı %97, öğleden sonra %85 seviyesinde. Van'da bu gün hava serin ve yağmurlu olacak.

31 Mart Salı günü, hava zaman zaman bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 5 km/saat, öğleden sonra 25 km/saat hıza ulaşacak. Sabah nem oranı %97, öğleden sonra %85 olacak. Van'da bu gün hava ılıman ve zaman zaman yağmurlu.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih edebilirsiniz. Sıcaklıkların değişken olduğu bu günlerde, kat kat giyinmekte fayda var. Böylece Van'daki hava koşullarına daha iyi hazırlıklı olacaksınız.