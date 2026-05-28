Van Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Van hava durumu nasıl?

28 Mayıs 2026 Perşembe günü Van'da hava durumu serin olacak. Ara sıra yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 19 derece civarında. Gece ise sıcaklık 12 derece civarında olacak. Hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Mayıs ayında Van'da ortalama gündüz sıcaklığı 20 derece civarındadır. Bu nedenle, 28 Mayıs'ta beklenen gündüz sıcaklığı mevsim normallerine yakındır. Gece sıcaklıkları ortalama 7 derece civarındadır. 12 derece civarındaki gece sıcaklığı ise biraz daha yüksek.

Önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor. 29 Mayıs Cuma günü hafif yağmur olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 derece, gece ise 13 derece civarında seyredecek. 30 Mayıs Cumartesi günü de hafif yağmur devam edecek. Gündüz sıcaklığı 19 derece, gece 11 derece civarında kalacak. 31 Mayıs Pazar günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 18 derece, gece ise 10 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava serin ve ara sıra yağışlıdır. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken ceket veya mont almak faydalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinerek Van'da geçireceğiniz günleri daha konforlu hale getirebilirsiniz.