Van Hava Durumu! 28 Nisan Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece, gündüz ise 15 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşerken, gece 7 dereceye kadar inebilir. Hafif yağış ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Rüzgar batıdan esecek, hızı 10 ile 17 km/s arasında değişecek. Nem oranı ise %47 ile %79 arasında olacak, dışarıda plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

Simay Özmen

Van'da bugün hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Bu saatte parçalı bulutlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar inebilir. Bu saatlerde az bulutlu bir hava olacak. Rüzgarlar batıdan başlayacak. Güneydoğuya doğru yön değiştirecekler. Rüzgar hızı 10 km/s ile 17 km/s arasında değişecek. Nem oranı ise %47 ile %79 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu mevsim normallerinde seyredecek. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında olacak. Hava koşulları parçalı bulutlu bekleniyor. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 21 derece arasında tahmin ediliyor. O gün hava koşulları az bulutlu olacak. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında olacak. Hava koşulları yine parçalı bulutlu öngörülüyor.

Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızda yarar var. Rüzgar hızının 10 km/s ile 17 km/s arasında olacağını dikkate alın. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Nem oranının %47 ile %79 arasında değişeceğini unutmamak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek gününüzü konforlu hale getirebilirsiniz.

