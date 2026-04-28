Van Hava Durumu! 28 Nisan Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Bu saatte parçalı bulutlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 dereceye kadar inebilir. Bu saatlerde az bulutlu bir hava olacak. Rüzgarlar batıdan başlayacak. Güneydoğuya doğru yön değiştirecekler. Rüzgar hızı 10 km/s ile 17 km/s arasında değişecek. Nem oranı ise %47 ile %79 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu mevsim normallerinde seyredecek. 29 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında olacak. Hava koşulları parçalı bulutlu bekleniyor. 30 Nisan Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 21 derece arasında tahmin ediliyor. O gün hava koşulları az bulutlu olacak. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 17 ile 22 derece arasında olacak. Hava koşulları yine parçalı bulutlu öngörülüyor.

Gündüz saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızının 10 km/s ile 17 km/s arasında olacağını dikkate alın. Nem oranının %47 ile %79 arasında değişeceğini unutmamak önemlidir.