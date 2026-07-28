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Van Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün hava açık ve güneşli bir şekilde başlıyor. Sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, nem oranı %32 olarak ölçülüyor. Rüzgarın saatte 4 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunacaklar, güneş koruyucu ürünler kullanmalı ve bol su içmelidir. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında öğle saatleri yer alıyor.

Van Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 28 Temmuz 2026 Salı. Van'da hava açık ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 30 derece civarında olacak. Nem oranı %32 seviyesinde. Rüzgar hızı saatte 4 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli hava, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

29 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 31 dereceye ulaşması bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü de sıcaklıkların 31 derece civarında olması öngörülüyor. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıklarının 31 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor.

Bu sıcak günlerde, güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda olacaklar güneş koruyucu ürünler kullanmalı. Bol su içmeleri de önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda olmayı planlayanlar dikkatli olmalıdır. Bu, güneşin en yoğun olduğu saatlerde önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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