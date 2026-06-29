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Van Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Van hava durumu nasıl?

29 Haziran 2026 tarihinde Van'da hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 24-25 derece arasında seyrediyor. Güneşli hava, gelecek günlerde de devam edecek. 30 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasındaki günlerde sıcaklık 25-28 derece dolaylarında olacak. Gece sıcaklıkları 12-13 derece civarında kalacak. Yağış beklenmeyen bu dönem, açık hava etkinlikleri için ideal bir fırsat sunuyor. Dışarıda geçirilen zaman keyifli geçecek.

Van Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 29 Haziran 2026, Van'da hava durumu güzel. Gündüz sıcaklık 24 - 25 derece olacak. Hava güneşli geçecek. Gece sıcaklık 12 - 13 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 - %50 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı saatte 3 - 4 kilometre dolaylarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü sıcaklıklar 25 - 26 derece arasında olacak. Hava yine güneşli geçecek. 1 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 26 - 27 derece civarında olacak. Ayrıca, hava yine güneşli olacak. 2 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 27 - 28 derece arasında olacak. Hava açık olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için etkinlik planlayabilirsiniz. Gündüzleri hafif kıyafetler giymek rahatlık sağlar. Akşamları serin havaya karşı bir ceket almak faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunuyorsanız, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bu şekilde, Van'da geçireceğiniz günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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