Van Hava Durumu! 29 Mart Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mart 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu oldukça sakin. Hava ılıman. Gün boyunca sıcaklık, 10 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 9 ile 12 derece civarında olacak. Gökyüzü genellikle açık ve güneşli. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Rüzgarlar hafif. Doğu ve kuzey yönlerinden esecekler. Nem oranı %60 civarında. Bu koşullar, rahat bir hava deneyimi sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Mart Pazartesi günü sıcaklık, 9 ile 12 derece arasında olacak. Hafif rüzgarların sürmesi bekleniyor. 31 Mart Salı günü sıcaklığın 10 ile 13 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Van'da hava koşulları ılıman ve sakin kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabahlara ve akşamlara dikkat etmelisiniz. Hava biraz serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olacağı bu günlerde cildinizi korumak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız.

Van'da bugün hava durumu oldukça elverişli. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar sürmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirip açık hava etkinliklerinizi planlayın. Keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.