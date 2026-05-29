Van Hava Durumu! 29 Mayıs Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Mayıs 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarına düşecek. Rüzgar güneydoğudan esecek. Hızı yaklaşık 9 kilometre bekleniyor. Nem oranı %37 civarında olacak. Serin ve yağmurlu hava koşulları, Van'daki hava durumunu belirliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılımanlaşacak. 30 Mayıs Cumartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 17 ile 20 derece arasında seyredecek. 31 Mayıs Pazar günü ise hava açık olacak. Sıcaklık 17 ile 18 derece arasında değişecek. 1 Haziran Pazartesi günü hava hafif yağmurlu kalacak. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında düşecek. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağmurlu olacak.

Bu serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalıdır. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir. Rüzgarın güneydoğudan esmesi nedeniyle koruyucu giysiler tercih edebilirsiniz. Rüzgarlık veya mont gibi giysiler rüzgarın etkisini azaltır. Nem oranının yüksek olması, terleme ve rahatsızlık hissi yaratabilir. Uygun kıyafetler seçerek nemden korunmaya özen göstermelisiniz. Bu önlemler, yaz günlerinde dışarıda vakit geçirmeniz için yardımcı olacaktır.