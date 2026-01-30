Van Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 3 - 4 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 1 - 2 derece arasında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 - 2 derece, akşam 3 - 4 derece olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %73 civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 3 - 4 derece. Akşam ise sıcaklık 1 - 2 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 - 2 derece, akşam ise 3 - 4 derece civarında kalacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %73 seviyesinde devam edecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak açısından faydalıdır. Yüksek nem oranı soğuk havanın daha fazla hissedilmesine yol açabilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekir. Rüzgarın etkisiyle hava koşulları sertleşebilir. Dışarı çıkarken uygun önlemler almak önemlidir.