HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zemin ve devam eden yol çalışmaları sebebiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı.

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada direk devrilirken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı, araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2

İtfaiye ekipleri muhtemel yangın ve patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alırken, devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesiCesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesi
Bina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendiBina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.