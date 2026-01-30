HABER

Kendisinden haber alınamayan adamın cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesi

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan ve Adapazarı ilçesinde gölet mevkiindeki ormanlık alanda cesedi bulunan adamın, siyanür içerek öldüğü değerlendiriliyor. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesinde yaşayan Murat A. (30), 27 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CESEDİ BULUNMUŞTU

Yaklaşık iki gündür süren arama çalışmaları sonucunda bugün saat 13.35 sıralarında Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkiinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin kayıp olan Murat A.'ya ait olduğunu belirledi. Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kendisinden haber alınamayan adamın cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesi

O ÖLÜMDE SİYANÜR ŞÜPHESİ

Cesedin bulunduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Sakaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de sevk edilmişti. Burada yapılan incelemeler neticesinde cesedin bulunduğu bölgede kimyasal madde bulundu. Ormanlık alanda bulunan Murat A.'nın ölümüne ilişkin siyanür içerek intihar ettiği şüpheli ilk tespitler arasında yer alırken şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

