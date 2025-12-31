Van Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülecek. Gündüz sıcaklık sıfırın biraz altındayken, gece sıfırın biraz üzerinde olacak. Hissedilen sıcaklık, rüzgar nedeniyle -5 ile -6 derece arasında hissedilecek. Soğuk ve karlı bir gün bekleniyor.

Rüzgar doğudan saatte 14 kilometre hızla esecek. Bu durum hava sıcaklığını daha da düşürecek. Hissedilen sıcaklık olumsuz yönde etkilenebilir. Nem oranı ise %63 civarında. Bu, hava koşullarını daha da soğuk hissedecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kış koşullarının devam edeceğini gösteriyor. 1 Ocak Perşembe günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 2 Ocak Cuma günü kar ve yağmur geçişleri öngörülmekte. 3 Ocak Cumartesi yer yer güneşli hava olabilir. Ancak, hava bulutlanacak. Van'da hava durumu değişkenlik gösterecek.

Bu soğuk ve karlı havalarda vatandaşların dikkatli olmaları şart. Dışarı çıkarken kalın mont, atkı, bere ve eldiven giymeleri önerilir. Buzlanma ve kaygan zeminler konusunda dikkat edilmesi önemlidir. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalı. Ayrıca, gerekli önlemler alınmalıdır. Böylelikle, Van'daki kış koşullarının olumsuz etkilerinden korunmak mümkün olacaktır.