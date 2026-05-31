Van Hava Durumu! 31 Mayıs Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 31 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu serin ve açık olacak. Gündüz hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece ise bu değer 9 dereceye düşecek. Hava genel olarak açık kalacak. Yağış ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Bir sonraki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 17 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 9 derece olarak tahmin ediliyor. 2 Haziran 2026 Salı günü hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklık 19 derece civarında öngörülüyor. Gece sıcaklığı ise 12 derece olacak.

Bu dönemde serin hava nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde ceket giymeniz önerilir. Açık havada güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak daha konforlu bir gün geçirebilirsiniz.