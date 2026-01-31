HABER

Van Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça soğuk olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri ile birlikte karla karışık yağış bekleniyor. Gün içinde en düşük sıcaklık -3 derece, en yüksek ise -1 derece seviyelerinde olacak. Hissedilen sıcaklık ise -6 ile -7 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 civarlarında seyrederken, rüzgar hızı 2.6 km/saat olacak. Dışarıda kalın giysilerle buluşmak önem taşıyor.

Van'da 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülecek. Karla karışık yağış bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklıkları -3 ile -1 derece arasında değişecek. Gerçek hissedilen sıcaklıklar ise -6 ile -7 derece civarında olacak. Nem oranı %84 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:12, gün batımı saati ise 17:27 olarak hesaplandı.

Van'da kış koşulları hakim. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler giymelisiniz. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski var. Bu nedenle dikkatli olunması önemli. Araç kullanmadan önce lastiklerinizi kontrol etmenizde fayda var. Yol koşullarına uygun hızda seyrettiğinizden emin olun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 1 Şubat Pazar günü hava sıcaklıkları -1 ile 5 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 2 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklıklar -2 ile 6 derece arasında değişecek. Karla karışık yağışlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Olası buzlanma nedeniyle yolda dikkatli olmalısınız.

Van'da kış aylarında hava durumu genellikle soğuk. Karla karışık yağış sıklıkla görülüyor. Hava tahminlerini düzenli takip etmek önem taşıyor. Gerekli önlemleri almak kişisel güvenlik için büyük bir katkı sağlıyor. Bu, günlük planlarınızı da olumlu etkiler.

