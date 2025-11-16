Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar etkili oldu

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi’nde karla mücadele çalışması yürüttü. Öte yandan Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi’nde ise kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yağan kar ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını yağan karın altında ağıllara götürdü.

