Van polisinden hava destekli nefes kesen operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde helikopter destekli yapılan denetimler sırasında plakasız olan ve durumundan şüphelenilen bir araç, nefes kesen takip sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı süresince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik helikopter destekli denetimlerde bulundu. Yapılan denetimler sırasında, plakasız olduğu ve durumundan şüphelenilen bir araç, uygulama noktasına gelmeden önce alternatif bir güzergâh kullanarak kaçması helikopter ekipleri tarafından tespit edildi. Helikopter desteğiyle anlık olarak takibi yapılan araç, güzergâh üzerindeki asayiş ve trafik ekiplerine bildirilirken, ekiplerin koordineli çalışması sonucu yol kesilerek araç durduruldu. Durdurulan araç sürücüsüne ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanırken, kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

