HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Refüje ve ağaçlara çarpan otomobilin motoru koptu

Düzce'de karayolundaki refüjün betonlarına ve ağaçlara çarpan otomobilin motoru koptu. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Refüje ve ağaçlara çarpan otomobilin motoru koptu

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-655 karayolu Beyciler Sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine giden Ö.B. (24) idaresindeki Volkswagen marka 34 MMG 641 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan kaldırım betonlarına ardından ağaca çarptı.

Refüje ve ağaçlara çarpan otomobilin motoru koptu 1

OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU

Aracın karşı şeride geçmesini ağaç engellerken, iş çıkışı olması nedeniyle karşı şeritte trafik yoğunluğunun yaşanmasından dolayı faciadan dönüldü.

Refüje ve ağaçlara çarpan otomobilin motoru koptu 2

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan aracın motor kısmı koparken, ön tarafı ise tamamen parçalandı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kazayı gören polis dahi hayrete düştü. Sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Refüje ve ağaçlara çarpan otomobilin motoru koptu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildiRoma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi
Oto aksesuar dükkanında yangın: Patlama paniğe neden olduOto aksesuar dükkanında yangın: Patlama paniğe neden oldu

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.