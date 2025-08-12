HABER

Van Valisi Balcı, Selçuklu Mezarlığı’ndaki çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Gevaş ilçesindeki tarihi Selçuklu Mezarlığı’nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye’nin en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak kabul edilen ve yaklaşık 50 bin metrekarelik alana yayılan Gevaş Selçuklu Mezarlığı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ortaçağ dönemine ait tarihi alanda bugüne kadar binin üzerinde mezar taşı tespit edildi. Vali Balcı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kentin kültürüne ve tarihine hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Vali Balcı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkısıyla, Van YYÜ’deki akademisyenlerimiz ve doktora öğrencilerimiz geleceğe miras kapsamında restorasyon çalışmaları yürütüyor. Burası tarihimiz ve kültürümüz açısından çok kıymetli bir alan. Restorasyon tamamlandığında Van’ımızın ve ülkemizin kültür tarihine anlamlı bir katkı sunulmuş olacak. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

