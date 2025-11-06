HABER

Van’da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ve Özalp ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Bebleşin ve Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 850 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 6 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Tuşba ilçesi Timar mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 225 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.F. (34) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi.

Van’da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Van
