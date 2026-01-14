Van’da 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılık Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon icra edildi. İcra edilen faaliyet neticesinde; 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır