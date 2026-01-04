HABER

Van’da çatı yangını

Van’ın Gevaş ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van’da çatı yangını

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Uysal Mahallesi’nde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda ise hasar oluştu.

Van’da çatı yangını 1

Van’da çatı yangını 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Van
