Van’da çatı yangını

Van’ın Gevaş ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
04.01.2026 12:48
Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Uysal Mahallesi’nde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda ise hasar oluştu.
Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
