Van’da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü

Van'da aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Van’da dolu yağışı şehri beyaza bürüdü

Van’da aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Van’da öğle saatlerinde aniden başlayan kısa süreli dolu yağışı, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar aniden bastıran dolu nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı sürücüler ise araçlarını korunaklı alanlara çekerek zarar görmesini engellemeye çalıştı. Dolu yağışının ardından cadde ve sokaklarda oluşan beyaz örtü, özellikle çocuklar için renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

