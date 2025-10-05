HABER

Van'da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesine otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’da otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesine otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

