  2. HABER
Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

Van’da dondurucu kış mevsiminin ardından yüzünü gösteren güneşli hava, hayatı canlandırdı. Nisan ayının ortasında termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen Vanlılar, soluğu Van Gölü kıyısında aldı.

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti

Doğu Anadolu Bölgesi’nin incisi Van Gölü kıyıları, Nisan ayında yüzünü gösteren güneşle birlikte hareketlendi. Soğuk ve dondurucu günlerin ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle Edremit, İskele ve Fidanlık sahillerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar parklarda yürüyüş yapıp göl manzarasının tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar, sahil kenarına çadır kurdu, kimileri ise uçakların havalimanına inişini ve kalkışını izledi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekmeyi tercih etti. Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyenler sahil bandında yoğunluk oluşturdu.

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 1

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 2

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 3

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 4

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 5

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 6

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 7

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 8

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 9

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 10

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 11

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 12

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 13

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 14

Van’da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti 15


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

