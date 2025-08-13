HABER

Van’da tarihi camiye uygunsuz kıyafetlerle girilmesi tepki topladı

Van’ın inanç turizmi açısından en önemli eserlerinden biri olan ve Mimar Sinan’ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi’nin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret edilmesi tepki topladı.1567 yılında yaptırılan, Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii’ne şort ve benzeri giyim adabına aykırı kıyafetlerle girilmesi, cami cemaatinin tepkisine neden oluyor.

Çiğdem Sevinç

1567 yılında yaptırılan, Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii’ne şort ve benzeri giyim adabına aykırı kıyafetlerle girilmesi, cami cemaatinin tepkisine neden oluyor. Yıllardır devam eden bu durumun önüne geçilememesi ise eleştirilere yol açıyor.

İnanç turizmi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan camiye, özellikle son günlerde turistlerin şortla girdiği görüntülendi. Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği görüldü. Özellikle bir düğün sahiplerinin cami içinde gelin-damat fotoğrafı çektirdiği sırada yüksek sesle zılgıt atması ise cemaatin tepkisini topladı.

Vatandaşlar, hem tarihi mirasa hem de ibadethane hassasiyetine gölge düşüren bu davranışların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

