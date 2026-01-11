HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van’da tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandı

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandı.

Van’da tarihi kale yakınında kazı yapan 2 kişi yakalandı

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeşilsu Mahallesi’nde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "B.I. (40) ve E.A. (34) isimli şahısların tarihi eser bulmak amacıyla Amik Kalesi yakınlarında kazı yaptıkları esnada düzenlenen faaliyet neticesinde 1 adet el detektörü, 1 adet alan tarama cihazı, 4 adet pil, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 4 adet demir murç, 1 adet tornavida, 1 adet termos, 1 adet şarj kablosu, 1 adet detektör taşıma çantası, 1 adet alan tarama cihazı taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli B.I. (40) ve E.A. (34) isimli şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandıKırşehir'de ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 3 zanlı yakalandı
Hız ve buzlanma faciaya davetiye çıkardıHız ve buzlanma faciaya davetiye çıkardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.